Gerücht: Epic Games arbeitet an einem Extraction-Shooter im Stil von ARC Raiders mit Disney-Charakteren

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Es sieht so aus, als würden Extraction-Shooter der nächste große Gaming-Trend werden, da angenommen wird, dass Epic Games an einem Spiel im Stil des Monstererfolgs ARC Raiders arbeitet, das Disney-Charaktere für die Spieler zur Auswahl haben wird.

Dieser Bericht stammt über Bloomberg und könnte bereits im November 2026 veröffentlicht werden. Dies gilt als eine Art Rückkehr zum Ruhm für Epic, nach der kürzlichen Entlassung von 1.000 Mitarbeitern und der Schließung einiger Fortnite-Spielmodi. Epic setzt viele seiner Zukunftshoffnungen auf dieses Disney-Spiel und auf andere, die es in Zusammenarbeit mit der Maus erschafft.

Laut dem Bericht sind die internen Reaktionen auf den Rettungsschützen derzeit nicht besonders positiv. Kritiken deuteten darauf hin, dass die Spielmechaniken unoriginell seien, aber es besteht die Überzeugung, dass Epic mit der Mehrspieler-Expertise die Formel rechtzeitig zum Release richtig finden kann. Mindestens zwei weitere Spiele werden im Rahmen des Epic Disney-Deals erwartet, bei dem letzterer vor zwei Jahren 1,5 Milliarden Dollar in Ersteres investiert hat.

Sowohl Disney als auch Epic haben auf den Bloomberg-Bericht reagiert. "Wir konzentrieren uns weiterhin auf unsere langfristige Zusammenarbeit mit Epic, die weiterhin stark an Fahrt spielt, und unsere Arbeit zum Aufbau eines transformativen Spiele- und Unterhaltungsuniversums bleibt unverändert", sagte ein Disney-Sprecher.

Liz Markman, Senior Director of Global Communications bei Epic, sagte, der Bloomberg-Bericht spiegele "nicht die Ambitionen der Disney-Zusammenarbeit wider. Wir bauen ein neues Spiele- und Unterhaltungsuniversum von Disney-Erlebnissen auf. Epics Zeitlinien sind aggressiv und waren es schon immer. Wir haben Entwickler stark auf Projekte mit bevorstehenden Releases versetzt, während kleinere Prototyping-Teams an weiter entfernten Projekten arbeiten."

Wenn Disney ARC Raiders für November geplant ist, erwarten wir bald eine Art Enthüllung. Bleiben Sie dran für weitere Informationen.