Gerücht: Entwickelt Nintendo Metroid-Prime-Remaster zum 20-jährigen Jubiläum?

In letzter Zeit gab es bei Nintendo viele Jubiläen. Super Mario wurde 2020 35 Jahre alt, in diesem Jahr feierte The Legend of Zelda seinen 35. Geburtstag und Donkey Kong wurde im Juli 40 (was im Gegensatz zu den beiden anderen Marken komischerweise gar keine Erwähnung fand). Nächstes Jahr ist es an der Zeit für ein weiteres Jubiläum, denn der Gamecube-Klassiker Metroid Prime wird hier bei uns 20 Jahre alt. Aus diesem Grund wurde diese Woche mal wieder ein altes Gerücht neu diskutiert.

Die Nintendo-Insiderin Emily Rogers kommentiert die alten Meldungen, laut denen bei Nintendo angeblich bereits seit Jahren eine fertige Nintendo-Switch-Version von Metroid Prime Trilogy im Schrank liegen soll: „Zuletzt habe ich gehört, dass Nintendo damit beschäftigt war, an Metroid Prime 1 zu arbeiten, um das 20-jährige Jubiläum des Spiels im Jahr 2022 zu feiern. Ich bin mir nicht sicher, ob wir eine ‚Trilogie' oder nur eine Neuauflage des ersten Spiels bekommen. Ich tendiere zu letzterem, aber ich hoffe, wir bekommen das erste [von den Zweien]."

Wir wissen, dass Retro Studios derzeit an einem vierten Metroid-Prime-Kapitel arbeitet, das wahrscheinlich noch eine Weile auf sich warten lässt. Die Produktion dieses Spiels wurde 2019 neu gestartet, deshalb glaubt so manch einer nun daran, dass wir bis dahin noch einmal eines der älteren Spiele zu Gesicht bekommen werden. Gleichzeitig dürfen sich Fans auf Metroid Dread freuen, das am 8. Oktober auf der Nintendo Switch erscheint.