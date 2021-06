Gerücht: Enthüllung von Call of Duty 2021 möglicherweise nicht auf E3?

Heute haben die Leute fünf Minuten Battlefield 2042 bekommen, doch das ist einigen Spielern scheinbar nicht genug Lärm und Krach gewesen. Manch ein Call-of-Duty-Fan ist gespannt, wie Activision auf diese Enthüllung reagieren wird und einige werden sicherlich erwarten, dass wir in wenigen Tagen im Rahmen der E3 das eine oder andere Trommelfell einbüßen werden.

VGC behauptet jedoch, dass Activision einen besseren Ort gefunden hat, um der Welt ihr neues Kriegsspiel zu präsentieren. Sie berichten mit Bezug auf anonymen Quellen, dass das kommende Spiel in ein paar Monaten erneut in Call of Duty: Warzone enthüllt werden soll, genau wie es beim letztjährigen Call of Duty: Black Ops Cold War der Fall war.

Die Journalisten geben zudem an, dass derzeit anscheinend jedes einzelne Activision-Studio in irgendeiner Form an der Call-of-Duty-Reihe arbeite (das wurde bereits vor einigen Wochen vermutet). Hauptsächlich sei Sledgehammer für das kommende Call of Duty verantwortlich, weitere Gerüchte reichen vom Setting bis hin zum Namen. Es ist unklar, wie viele dieser Informationen tatsächlich auf internen Quellen basieren.