Gerücht: Eines der Franchises von Blizzard bekommt die Netflix-Behandlung

HQ

Kaum etwas ist derzeit angesagter als die Adaption von Spielen in Filme oder Serien. Vor allem nach Hits wie The Last of Us und Fallout scheint es eine fieberhafte Suche nach dem nächsten Spiele-Franchise zu geben, das Hollywood interpretieren kann.

Glaubt man dem oft glaubwürdigen Windows Central-Editor Jez Corden, dann ist etwas Neues in der Pipeline. Aufmerksamen Reddit-Nutzern ist aufgefallen, dass er dies in der neuesten Folge des Xbox Two Podcasts sagt:

"Kann ich etwas fallen lassen? Ich habe gehört, ich werde nicht sagen, um welches Spiel es sich handelt, aber es gibt ein Blizzard-Franchise, das eine Art Netflix-Behandlung bekommt."

Was es ist, darüber können wir nur spekulieren, aber irgendetwas mit Diablo, Overwatch, Starcraft oder Warcraft muss als die wahrscheinlichsten Verdächtigen angesehen werden. Gibt es einige Serien, von denen Sie hoffen, dass Netflix daran interessiert ist?