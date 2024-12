Gerücht: Eine weitere glaubwürdige Quelle besagt, dass Sony eine tragbare PlayStation 5 herstellt

HQ

Microsoft wird seit langem gemunkelt, dass es an einer tragbaren Xbox arbeitet, was sie im Grunde genommen letzte Woche bestätigt haben. In letzter Zeit kursieren die gleichen Gerüchte über Sony, das angeblich an einer tragbaren Konsole arbeitet, auf der PlayStation 5-Titel ausgeführt werden können.

Damals war die Quelle Bloomberg, was durchaus glaubwürdig sein kann, nun gießt ein weiteres Schwergewicht Öl ins Feuer. Diesmal ist es der Digital Foundry-Experte John Linneman, der in einem Direct Weekly-Stream sagt:

"Das Interessante daran ist, dass wir vor einigen Monaten von diesem Handheld gehört haben, und zwar aus mehreren Quellen. Wir sind also nicht in der Lage, Dinge durchsickern zu lassen, aber es ist interessant, dass dies endlich die Runde machte, weil es nur irgendwie bestätigte, was wir gesehen und hinter vorgehaltener Hand gehört hatten, dass es so etwas gibt."

Es ist erwähnenswert, dass sowohl die tragbaren Geräte von Microsoft als auch von Sony noch einige Jahre entfernt sein sollen, also halten Sie die Erwartungen im Zaum. Es gibt auch keine offiziellen Bestätigungen, obwohl es aus unbestätigten Quellen nicht viel glaubwürdiger wird als diese.