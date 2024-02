Gerücht: Eine neue Banjo-Kazooie kommt, ist aber auf eine Bremsschwelle gestoßen

HQ

Eines der am häufigsten nachgefragten Spiele des letzten Jahrzehnts ist ein neues Banjo-Kazooie. Auch wenn Microsoft mehrfach gezeigt hat, dass sie dieses wunderbare Duo nicht vergessen haben (nicht zuletzt mit dem Smash Bros. Ultimate-Gastauftritt), ist nichts daraus geworden. Im Dezember machte Xbox-Chef Phil Spencer den Fans jedoch etwas Hoffnung, als er verkündete: " Banjo-Fans, ich höre euch."

Der ziemlich bekannte und oft vertrauenswürdige Insider NateTheHate machte den wartenden Fans noch mehr Hoffnung, als er letzten Monat sagte, dass ein Banjo-Kaazoie-Spiel bereits 2022 grünes Licht bei Microsoft erhalten habe, ohne jedoch zu verraten, welches Studio es macht. Jetzt ist NateTheHate von dem, was er gesagt hat, bis zu einem gewissen Grad zurückgerudert, da er auf ResetEra schreibt, dass es immer noch kommt, aber überarbeitet wird:

"Zuletzt habe ich gehört, dass es von seiner ursprünglichen Vision und seinem ursprünglichen Umfang überarbeitet wird, also wird es ein bisschen sein. Ehrlich gesagt, habe ich zu früh darüber gesprochen."

Wir bezweifeln, dass Rare an diesem Spiel beteiligt ist, da sie immer noch an Sea of Thieves - das kurz vor der Veröffentlichung für PlayStation und Switch steht - und dem kommenden Everwild arbeiten. Eine eingeschränkte Vermutung ist, dass Microsoft mit Playtonic Games zusammenarbeitet, die größtenteils aus den ursprünglichen Banjo-Kazooie-Entwicklern bestehen. Sie haben zuvor zwei Yooka-Laylee Titel entwickelt, die oft als spirituelle Fortsetzungen von Banjo-Kazooie angesehen werden, aber verdächtigerweise haben sie seit 2019 kein neues Spiel mehr gemacht, also haben sie etwas vor.

Wie sehr sind Sie an mehr Banjo-Kazooie interessiert?