Gerücht: Eine Lego Batman Kollektion könnte bald enthüllt werden

Ein neues Lego Batman Spiel könnte bald enthüllt werden, und es könnte im Stil von Lego Star Wars: The Skywalker Saga sein.

Zumindest sind dies Behauptungen von Lego Game News in den sozialen Medien (danke, Insider Gaming), die darauf hindeuten, dass es im Frühjahr 2026 ein Spiel im Stil der Skywalker-Saga in der Welt von Lego Batman geben wird. Dieses Spiel wird jedoch nicht mit der Original-Trilogie verbunden sein, sondern angeblich ein riesiges Gotham City enthalten, in dem du verschiedene Gebiete nach Belieben erkunden kannst.

Dieselbe Quelle behauptet auch, dass es andere Pläne für Spiele gab, die in die gleiche Richtung wie die Skywalker-Saga gingen. Nämlich eine große Sammlung der Harry-Potter-Geschichten, aber dieses Spiel wurde in der Pitch-Phase aufgegeben. Ein Marvel's Guardians-Spiel wurde aus der Konserve genommen, zusammen mit einem Lego-Disney-Titel.

Es ist erwähnenswert, dass es sich in keiner Weise um eine offizielle Quelle handelt, und daher sollten Sie vorsichtig sein, wenn Sie die von Lego Game News aufgelisteten Informationen lesen. Aber sie behaupten, dass wir eine Enthüllung auf der Gamescom Opening Night Live sehen könnten, die nächste Woche erscheint.