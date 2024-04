Gerücht: Ein weiterer Hellraiser-Film ist in Arbeit

Es mag keine Überraschung sein, aber Hellraiser als Film-Franchise ist noch lange nicht tot. Denn auch wenn das Reboot ein kleiner Flop war, gibt es Pläne für eine Fortsetzung - was Produzent Keith Levine kürzlich in einem Interview mit ComicBook bestätigte.

"Wir versuchen, ein Follow-up durchzuführen, und es gab Gespräche. Ich kann nicht genau sagen, wo wir in diesen Gesprächen stehen, aber Bruckner ist an diesen Gesprächen beteiligt und wir haben viel Zeit und Energie darauf verwendet, diese Welt neu zu starten."

"Wir haben viel Gehirnschmalz in die Gestaltung des Cenobiten-Designs gesteckt, um herauszufinden, wie wir sie umsetzen können, und wir haben so viel gelernt. Und ich denke, dass wir es in Zukunft lieben, dass all dieses Wissen gewissermaßen angehäuft wird und dass diese Zeit investiert wurde."

"Wir glauben also, dass es noch verrückter und noch großartiger sein wird, weiterzumachen und in einen weiteren Film zu gehen. Also ja, das ist etwas, woran wir definitiv hart arbeiten, und wir hoffen, dass wir bald mehr Neuigkeiten haben werden."

Hoffentlich bedeutet dies, dass Jamie Clayton die Chance bekommt, die Rolle des Pinhead wieder aufzunehmen, einer der wenigen Lichtblicke im gesamten Film. Aber in erster Linie steht The Blob im Fokus von Regisseur David Bruckner, es sei denn, er überlässt jemand anderem die Verantwortung für die Hellraiser -Fortsetzung.

Was erhoffst du dir vom nächsten Hellraiser Film?