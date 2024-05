Gerücht: Ein vierter Austin Powers-Film ist in Arbeit

HQ

Der sexieste und verrückteste Spion der Welt könnte vor einem großen Comeback stehen. Gerüchten zufolge ist ein vierter Austin Powers-Film in Arbeit, und es wird auch behauptet, dass Warner Bros. und New Line seit einem Jahr heimlich an dem Projekt arbeiten.

Mike Myers hingegen schweigt und dementiert oder bestätigt weder einen neuen Film mit dem Superspion in der Hauptrolle. Auf Nachfrage sagte der Schauspieler gegenüber Entertainment Tonight Folgendes:

"Ich kann die Existenz oder Nichtexistenz eines solchen Projekts weder bestätigen noch dementieren."

Hast du Lust auf mehr Wahnsinn mit Austin Powers?