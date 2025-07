Gerücht: Ein Upgrade der aktuellen Generation für Kingdom Come: Deliverance ist in Arbeit

HQ

Es scheint, als ob eine Current-Gen-Version (PS5/Xbox Series X/S) von Kingdom Come: Deliverance auf dem Weg sein könnte. Das RPG von Warhorse Studios aus dem Jahr 2018 hat sich per Crowdfunding einen Namen gemacht und sich eine neue Nische als wirklich immersives, historisches RPG geschaffen.

Laut einem neuen Bild von PlayStationSize in den sozialen Medien (via Insider Gaming) scheint eine PS5-Version von Kingdom Come: Deliverance auf dem Weg zu sein. PlayStationSize ist mit diesen Behauptungen normalerweise ziemlich genau, und es scheint nicht allzu weit hergeholt zu sein, sich vorzustellen, dass Kingdom Come: Deliverance eine Auffrischung erhalten könnte.

Natürlich ist das vorerst nur ein Gerücht, aber es macht sehr viel Sinn, den visuellen Standard von Kingdom Come: Deliverance II an die Qualität des Nachfolgers anzupassen. Es gibt viele Leute, die nichts dagegen hätten, Henrys Ursprungsgeschichte mit aufgefrischter Grafik und Leistung zu sehen, und sogar die verbesserten Kämpfe des zweiten Spiels könnten ebenfalls eingeführt werden.

Würden Sie eine neue Version von Kingdom Come: Deliverance kaufen?