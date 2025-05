Gerücht: Ein unangekündigtes Einzelspieler-Spiel von Naughty Dog wurde abgesagt

HQ

In letzter Zeit wurden in den Sony-Studios viele Projekte auf Eis gelegt. Mit der Abkehr von der Dominanz der Live-Dienste haben wir zum Beispiel gesehen, wie der Multiplayer-Ableger von The Last of Us abgesagt wurde. Und jetzt scheint es, dass ein weiteres Naughty Dog-Spiel nicht das Licht der Welt erblicken wird.

Laut Insider DanielRPK wurde eine neue Einzelspieler-Veröffentlichung des Studios The Last of Us abgesagt. Wir haben keine genauen Details darüber, was das Spiel war, da es sich anscheinend in einem frühen Stadium befand, bevor es aus der Konserve kam.

Anscheinend befindet sich bei Naughty Dog seit drei Jahren ein weiteres Spiel in der Entwicklung, das von Marvel's Avengers-Regisseur Shaun Escayg stammt. Natürlich ist die Hauptattraktion von Naughty Dog im Moment immer noch Intergalactic: The Heretic Prophet, das Spiel, das letztes Jahr enthüllt wurde und das einzige Spiel des Studios ist, das uns wirklich enthüllt wurde.