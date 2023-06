Gerücht: Ein The Legend of Zelda Movie kommt

Die Leute reden seit Jahren darüber, dass The Legend of Zelda verfilmt wird, aber diese Diskussionen sind nach den enormen Erfolgen von The Super Mario Bros. Movie und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom explodiert. Sogar Eiji Aonuma und Hidemaro Fujibayashi, der Produzent bzw. Regisseur des letzteren, haben ihr Interesse an der Idee bekundet. Nun, interessiert ist anscheinend eine Untertreibung.

Der normalerweise zuverlässige Filmkritiker Jeff Sneider behauptete, Universal stehe kurz davor, einen sehr großen und teuren Deal mit Nintendo abzuschließen, um Illumination einen The Legend of Zelda Movie machen zu lassen, als er in der neuesten Folge des Hot Mic-Podcasts war. Ja. Es hört sich so an, als ob die Macher des Super Mario Bros. Movie auch für das verantwortlich sein werden, was wir vorerst The Legend of Zelda Movie nennen werden.

Was halten Sie davon? Klingt Illumination nach einer guten Ergänzung zu The Legend of Zelda, oder sollte das Arcane-Team von Fortiche, Studio Ghibli, Blur oder jemand anderes es tun?