Gerücht: Ein Oblivion-Remake ist in Arbeit

HQ

The Elder Scrolls IV: Oblivion könnte laut einem neuen Leak ein Remake von Virtuos Games Paris bekommen.

Das Leck stammt von Reddit, was auf den ersten Blick Verdacht erregen könnte, aber anscheinend wurde der Benutzer, der den inzwischen gelöschten Beitrag verfasst hat, als ehemaliger Virtuos-Mitarbeiter verifiziert. Dem Leak zufolge könnte das Remake bereits Ende 2024 oder Anfang 2025 erscheinen.

Es ist jedoch nicht bekannt, ob es sich um ein Remaster oder ein vollwertiges Remake handelt, da sich Virtuos angeblich noch im Entscheidungsprozess befindet. Es ist ein weiteres großes Remake-Projekt für The Elder Scrolls IV: Oblivion in Arbeit, das darauf abzielt, das gesamte Spiel in Skyrim unterzubringen.

Würdest du ein Oblivion-Remake spielen?