Gerücht: Ein Nintendo Direct kommt nächste Woche

Jeff Grubb von Giant Bomb hat enthüllt, dass bereits nächste Woche ein neues Nintendo Direct kommen könnte, wobei das Datum des 6. Februar als potenzieller Tag für das Showcase gehandelt wird.

Dies wäre nicht allzu überraschend, da Nintendo oft zu Beginn des Jahres eine Direct veranstaltet, entweder im Februar oder März. Da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom im Mai erscheint, wird erwartet, dass wir bei einem kommenden Direct mehr von diesem Spiel sehen werden.

Es gibt auch viele andere Titel, die Nintendo zeigen könnte, und mit Gerüchten über 2024, die den Start einer neuen Nintendo-Konsole begrüßen, ist es wahrscheinlich, dass diese potenzielle Direct eine der letzten für die Switch sein könnte.