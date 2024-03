Gerücht: Ein neues Sega Superstars Tennis wird dieses Jahr erscheinen

HQ

Unangemessen lange Zeit gab es keine High-End-Tennisspiele, aber dann wurde plötzlich angekündigt, dass TopSpin 2K25 nächsten Monat Premiere feiern soll. Und es sieht so aus, als könnten wir dieses Jahr ein weiteres ziemlich cooles Tennisspiel genießen, einem neuen Gerücht nach zu urteilen.

Es ist Sega-Insider MbKKssTBhz5, der wieder am Werk ist. Die Person hat eine gute Erfolgsbilanz bei Leaks in Bezug auf Sega im Besonderen, aber auch auf Atlus, und schrieb noch im Januar, dass ein neuer Puyo Puyo angekündigt werden würde - was gestern geschah.

Nun schreibt MbKKssTBhz5, dass wir uns auch auf ein neues Sega Superstars Tennis freuen können. Das Original erschien 2008 und wurde von Sumo Digital entwickelt. Wie der Name schon sagt, durften wir mit allen möglichen Sega-Maskottchen wie Nights, Alex Kidd, Ulala, Beat, AiAi und natürlich Sonic Tennis spielen. Das neue Sega Superstars Tennis wird jedoch von British Hardlight entwickelt und wird zunächst für Apple Arcade erscheinen.

Wir haben keine weiteren Details, aber hoffentlich werden wir bald mehr wissen, und mit ein wenig Glück wird es beliebt sein und schließlich für PC und Konsolen erscheinen.