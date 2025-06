Gerücht: Ein neues God of War, das kleiner ist, wird heute Abend enthüllt

HQ

Es gibt seit einiger Zeit viele Gerüchte, dass Sony in der Zeit, die so oft als Nicht-E3 bezeichnet wird, ein eigenes Event veranstalten würde, und gestern wurde dies bestätigt. Ab heute Abend um 23:00 Uhr ist es Zeit für einen großen Sony-Stream mit über 40 Minuten Videospiel-News.

Wie sich bestätigte, merkten viele an, dass es auch viele Gerüchte über ein neues God of War gibt, und immerhin ist es drei Jahre her, dass Ragnarök veröffentlicht wurde. Wenn es also über das Sony-Event wahr war, könnte es genauso gut auch über God of War wahr sein, oder? Als ein X-Nutzer den Redakteur von Insider Gaming, Tom Henderson, nach der Angelegenheit fragte, antwortete dieser:

"Ich höre eine Menge Quatsch über das 2,5D/Metroidvania-Spiel oder was auch immer es sein wird, ja. Scheint viel kleiner zu sein, als ich anfangs dachte."

Kratos wird Berichten zufolge in diesem Abenteuer nach Griechenland zurückkehren, und wir wissen noch nicht, wie es storytechnisch zu den neuesten Spielen passen wird. Wir werden jedoch live über Sonys Event berichten, also bleiben Sie hier bei Gamereactor dran, um zu sehen, ob sich diese Gerüchte als wahr herausstellen.