Gerücht: Ein neues Fluch der Karibik wird bald mit der Produktion beginnen

In letzter Zeit gab es so viele Gerüchte darüber, wie Disney das Pirates of the Caribbean -Franchise fortsetzen und weiterentwickeln will - von denen die meisten weder zu etwas Bedeutendem geführt noch scheinbar korrekt waren -, dass es sich immer lohnt, neue Gerüchte mit größter Vorsicht zu nehmen. Da das der Fall ist, hier ist das neueste Gerücht.

Die Leute von The Disinsider haben einen Bericht veröffentlicht, in dem sie sagen, dass sie gehört haben, dass Disney bald mit der Produktion eines neuen Pirates of the Caribbean Franchise beginnen wird. In dem Bericht heißt es ausdrücklich, dass die Arbeit in einer Hollywood-Tonbühne beginnen wird und dass unklar ist, wann die Dreharbeiten tatsächlich beginnen werden.

Woran sie festhalten, ist, dass Johnny Depp in diesem Film bis zu einem gewissen Grad auftreten wird, anscheinend in der Rolle von Captain Jack Sparrow, da es unwahrscheinlich erscheint, dass Depp zum Franchise zurückkehren wird, um etwas anderes als seinen wohl berühmtesten Charakter darzustellen.

Das mag zwar Ihr Interesse wecken, aber The Disinsider klingt mit "Leider konnten wir keine weiteren Details über die Produktion erfahren. Und wir konnten auch keine zweite Quelle bekommen, um die Informationen zu verifizieren. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, diese Information als "Gerücht" und nicht als "Exklusiv" zu veröffentlichen. Aus diesem Grund möchten wir die Leser, wie jedes andere Gerücht, das wir über die Website verbreiten, auch dringend dazu auffordern, es mit Vorsicht zu genießen - zumindest bis entweder Disney oder einer der großen Händler es bestätigen/entlarven."

Hoffentlich ist da etwas Wahres dran, denn es ist schon viel zu lange her, dass Kinos auf der ganzen Welt mit einem weiteren Pirates of the Caribbean Film beehrt wurden.