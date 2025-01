Gerücht: Ein neuer Halo wird 2025 angekündigt

HQ

Anfang 2024 war 343 Industries von großen Entlassungen betroffen, aber im Herbst waren sie mit einem neuen Fokus und auch einem neuen Namen wieder auf Kurs. Sie heißen jetzt Halo Studios und haben ein weitgehend neues Management, das in Zukunft Halo-Spiele mit der Unreal Engine 5 herstellen wird.

In diesem Zusammenhang wurde auch enthüllt, dass sie mehrere neue Projekte in der Entwicklung haben, von denen eines Gerüchten zufolge ein Remake von Halo: Combat Evolved sein soll. Nun schreibt Rebs Gaming in einem Bericht, dass Halo Studios "wöchentlich zukünftige Halo-Spiele testet" und dass dies bedeutet, dass sie in der Entwicklung einen langen Weg zurückgelegt haben. Daher rechnet er zuversichtlich mit "mindestens einer neuen Halo-Spielankündigung in diesem Jahr".

Rebs Gaming weist auch darauf hin, dass die Spieltests während der Entwicklung von Halo Infinite gekürzt wurden, was ein gutes Zeichen für die Qualität des Spiels ist. Darüber hinaus wird das gesamte Team, einschließlich neuer Mitglieder, in den Prozess eingebunden.

Wenn man bedenkt, dass seit der Veröffentlichung von Halo Infinite fast vier Jahre vergangen sind, ist es definitiv an der Zeit, etwas Neues anzukündigen. Was denkst du, werden wir bis zum Summer Game Fest/Nicht-E3 im Juni ein Lebenszeichen vom Master Chief und den Ringwelten bekommen?