Gerücht: Ein Kingdom Hearts-Animationsfilm könnte in die Kinos kommen

Zu sagen, dass Disney und Square Enix es versäumt haben, das Potenzial der Kingdom Hearts -Serie zu nutzen, ist ein bisschen untertrieben. Das Franchise ist für viele eine Ikone und bietet eine so große Auswahl an Möglichkeiten, die es zu erkunden gilt, dass lange darüber nachgedacht wurde, warum wir die beiden nie wirklich gesehen haben, wie sie neben den (in letzter Zeit seltenen) Spielstarts auch Theater- oder Fernsehelemente erforscht haben.

Während es Gerüchte gab, dass eine Kingdom Hearts Zeichentrickserie für Disney+ in Produktion war, scheinen die neuesten Gerüchte darauf hinzudeuten, dass sie auf die große Leinwand gebracht wurde. Disney Insider, The DisInsider, gibt an, dass das Projekt als Disney+-Serie konzipiert wurde, aber das Ziel ist, dass es auf der großen Leinwand landet, um vom aktuellen Trend des Erfolgs von Videospieladaptionen an den Kinokassen zu profitieren. Es sollte angemerkt werden, dass dieses Projekt noch nicht grünes Licht erhalten hat, was bedeutet, dass es möglicherweise nie passieren wird, da Disney es vorzieht, echte Spiele zu entwickeln, anstatt sie für Fernsehen oder Film zu adaptieren.

Unnötig zu erwähnen, dass es so aussieht, als würde Disney die Gewässer für die Idee testen, was angesichts der komplexen Überlieferung und Geschichte der Kingdom Hearts Spiele zweifellos ein Risiko wäre, sich zu einer großen Adaption zu entwickeln. Andererseits wurde The Super Mario Bros. Movie ein großer Hit, ebenso wie Fallout für Prime Video, es gibt also immer Potenzial.