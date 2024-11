Gerücht: Ein Call of Duty-Studio entwickelt einen neuen Halo-Titel

HQ

Wir haben kürzlich über sehr große Veränderungen bei 343 Industries berichtet, die nicht nur ein komplett neues Management haben und ihren Namen in Halo Studios ändern – sondern auch ihre Game-Engine wechseln.

Anstatt die Halo-Spiele mit einer eigenen Slipspace Engine zu entwickeln, wird Halo Studios in Zukunft die Unreal Engine 5 verwenden. Und in diesem Licht sollten wir den kryptischen X-Post lesen, den der sehr zuverlässige deutsche Insider Klobrille neulich geschrieben hat.

Ihm ist aufgefallen, dass ein Mitarbeiter von Sledgehammer Games über sein LinkedIn geschrieben hat, dass sie gerade an einem "unerwarteten" Spiel mit der Unreal Engine 5 arbeiten. Warum ist das so interessant?

Nun, weil Sledgehammer Games ein Call of Duty-Studio ist, das die proprietäre Spiele-Engine IW 9.0 (oder modifizierte Versionen davon) verwendet, zum Beispiel im gerade veröffentlichten Call of Duty: Black Ops 6, und Sledgehammer selbst die gleiche Engine im letztjährigen Call of Duty: Modern Warfare III verwendet hat.

Außerdem... Sledgehammer Games, die ein neues Call of Duty machen, kann in keiner Weise als "unerwartet" eingestuft werden, oder?

Was Klobrille also eindeutig zu implizieren scheint, ist, dass dieser Call of Duty-Entwickler, der jetzt im Besitz von Microsoft ist, an einem neuen Halo arbeitet. Ein Halo-Spiel, das von Call of Duty-Entwicklern entwickelt wurde, klingt unbestreitbar faszinierend, aber ob die Daten tatsächlich wahr sind oder ob das Projekt letztendlich verwirklicht wird, bleibt abzuwarten.

Wir stellen jedoch fest, dass der LinkedIn-Beitrag schnell entfernt wurde, als dies ans Licht kam, was oft bedeutet, dass wir ihn nicht sehen sollten. Was denkst und fühlst du darüber?