Gerücht: EA nennt FIFA-Serie in Zukunft angeblich "EA Sports FC"

Angeblich hat sich EA in diesem Jahr dazu entschieden, die Namensrechte an der FIFA-Reihe aufgrund gestiegener Lizenzkosten fallen zu lassen. Offiziell sind diese Gerüchte nicht, doch der Journalist Jeff Grubb von Venturebeat behauptet in seinem Podcast, dass das Unternehmen bereits einen neuen Namen für die eigenen Spiele gefunden habe. Ihm sei zu Ohren gekommen, dass die Fußballsimulationen von EA Sports in Zukunft "EA Sports FC" genannt werden. Eine formale Ankündigung des Publishers steht aus, deshalb ist das aktuell nur Gerede, das wir nachplappern.