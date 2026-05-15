Gerücht: Durchgesickerte Bilder zeigen Xbox Elite 3 Controller

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Seit Jahren gibt es Gerüchte, dass Microsoft an neuen Xbox-Joysticks arbeitet – und sie selbst sind tatsächlich für einige der Leaks verantwortlich. Dies liegt daran, dass detaillierte Informationen über einen neuen Xbox-Joystick versehentlich im Zusammenhang mit der Übernahme von Activision Blizzard vor drei Jahren enthüllt wurden.

Es gibt jedoch auch anhaltende Gerüchte über einen Xbox Elite 3-Controller, und bereits im letzten Jahr wurde behauptet, er sei unterwegs. Laut Windows Central wird es "das Angebot enorm modernisieren und verbessern", und es scheint tatsächlich eine Grundlage für diese Behauptung zu geben. Bilder von dem, was angeblich der Controller ist, sind nämlich über Tecnoblog geleakt.

Vorausgesetzt, diese sind echt, können wir uns auf einen wiederaufladbaren, aber austauschbaren Akku freuen, der das Beste aus beiden Welten bietet: Der Controller ist wiederaufladbar, aber man kann Standard-AA-Akkus verwenden, wenn sie leer sind und man weiterspielen möchte, ohne ihn laden oder Kabel benutzen zu müssen. Eine weitere neue Funktion ist ein dedizierter Knopf, mit dem man zwischen lokalen und Cloud-Modi wechseln kann, sodass man sofort gestreamte Spiele spielen kann.

Vielleicht das Aufregendste ist jedoch, dass es anscheinend zwei Scrollräder am unteren Rand hat. Wir wissen nicht, wofür diese dienen, aber vielleicht haben die Controller von Project Helix etwas Ähnliches, das für viel flüssigeres Scrollen durch Menüs und Ähnliches genutzt werden könnte – aber sicherlich auch für das Gameplay selbst.

Natürlich wissen wir noch nicht einmal, ob es sich um echte Bilder handelt, da Microsoft dazu nichts gesagt hat. Aber wenn das stimmt, werden wir wahrscheinlich mehr darüber auf der Xbox Games Showcase am 7. Juni erfahren.