Gerücht: Drei weitere Sega-Klassiker, die wiederbelebt werden, wurden enthüllt

Sega hatte während der The Game Awards im letzten Monat eine große Überraschung für uns auf Lager, als sie ankündigten, dass fünf klassische Franchises mit neuen Spielen in der Entwicklung zurückgebracht werden. Verrücktes Taxi, Goldene Axt, Jetset-Radio, Shinobi und Straßen des Zorns.

Um die Sache noch besser zu machen, sagte Sega, dass dies erst der Anfang sei und dass noch mehr Titel für ein Comeback geplant seien - was zu einer Fülle von Gerüchten und Spekulationen darüber führte, was das sein könnte. Während wir immer noch nichts über diese geheimen Spiele wissen, sagt der normalerweise zuverlässige Insider-Gaming, dass Sega Pläne für mindestens fünf weitere klassische Wiederbelebungen hat, und behauptet, dass sie über drei davon Bescheid wissen.

Diese drei sind Panzer Dragoon, Neon Genesis Evangelion und Sakura Taisen. Panzer Dragoon war ein Rail-Shooter, der 1995 für Sega Saturn veröffentlicht wurde und ein paar Jahre später ein weithin gelobtes RPG namens Panzer Dragoon Saga erhielt, das in derselben Welt spielte. Während das Originalspiel im Jahr 2020 ein schlechtes Remake erhielt, war der letzte wirklich gute Titel der Serie Panzer Dragoon Orta, der 2002 für die ursprüngliche Xbox erschien und damals als grafisches Highlight für das Format galt.

Viele Entwickler haben im Laufe der Jahre Neon Genesis Evangelion-Spiele entwickelt, aber als die Serie Mitte der 90er Jahre begann, machte Sega vier Titel für Saturn, und sie waren wirklich gut. Mehr Evangelion-Spiele von Sega zu bekommen, klingt sehr vielversprechend.

Zu guter Letzt gibt es noch Sakura Taisen (außerhalb Japans Sakura Wars genannt), eine RPG-/Visual-Novel-Serie mit Dating-Sim-Elementen, die in den 90er Jahren unglaublich beliebt war. Wie es sich in die heutige Welt einfügen wird, bleibt abzuwarten, aber vielleicht ist eine Rückkehr zu den alten Zeiten genau das, was die Fans wollen?

Dies ist zwar keine Bestätigung, aber wir halten Insider-Gaming für vertrauenswürdig und wären nicht überrascht, wenn es sich als wahr herausstellen würde.

Interessieren Sie sich für eines dieser drei Franchises und gibt es bestimmte Serien, von denen Sie hoffen, dass Sega sie mit dieser Initiative zurückbringen wird?