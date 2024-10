Gerücht: Drei beliebte Disney-Bösewichte sind bereit, sich anzuschließen Fortnite

HQ

Wie ihr offensichtlich wisst, gibt es Fortnite Kollaborationen wie Sand am Meer und Unternehmen scheinen Schlange zu stehen, um ihre Charaktere in das Battle-Royale-Phänomen von Epic zu bringen. Dazu gehört offenbar auch Disney, denn laut dem Data-Miner HypeX on X warten nun einige der beliebtesten Bösewichte des Unternehmens darauf, sich dem bunten und ziemlich freundschaftlichen Krieg anzuschließen.

Genauer gesagt sollen Captain Hook (Peter Pan), Cruella De Vil (Einhundertundein Dalmatiner) und Maleficent (Dornröschen) Berichten zufolge im nächsten Update erscheinen, so dass sie sehr bald erscheinen sollten, wenn dies korrekt ist.