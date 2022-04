Gerücht: Dreharbeiten zur dritten Staffel von The Witcher könnten wohl bald anlaufen

HQ

Möglicherweise könnten die Dreharbeiten zur dritten The-Witcher-Staffel in Kürze beginnen. Die Fan-Seite Redanian Intelligence ist auf einen Instagram-Beitrag des Schauspielers Henry Cavill (er spielt den Titelstar Geralt von Riva) aufmerksam geworden, auf dem der Brite das Pferd Hector zeigt (dieses Tier spielt Roach in der Netflix-Serie). Daraufhin hat das Netzwerk Nachforschungen angestellt und erfahren, dass sich die Besatzung und das Produktionsteam derzeit in Nordslowenien versammeln. Einheimische behaupten, die Stars Henry Cavill und Freya Allan (Ciri) in der Gegend gesehen zu haben. Offizielle Infos vom Set gibt es noch nicht.