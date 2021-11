Gerücht: Dreharbeiten zu Dune Part Two beginnen wohl im Juli 2022

HQ

Laut einem Bericht von SlashFilm beginnen die Dreharbeiten zu Dune Part Two im Juli 2022. Die Informationen stammen vom Reporter Josh Encinias, der am Samstag bei einer Sondervorführung mit anschließender Fragerunde in Los Angeles angeblich das Drehdatum "18. Juli 2022" von einem Produzenten des Films gehört haben will

Das Filmstudio Legendary hat selbst noch keine offizielle Aussage getätigt, deshalb handelt es sich hierbei um ein Gerücht. Der Film soll etwa 15 Monate später in die Kinos kommen, der geplante Kinostart ist der 20. Oktober 2023. Denis Villeneuve wird als Regisseur zurückkehren und vermutlich werden wir auch einige Schauspieler aus dem ersten Teil des Science-Fiction-Epos wiedersehen. Ihr könnt unsere Rezension zum ersten Dune-Teil an dieser Stelle lesen.

Quelle: IGN.