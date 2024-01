Gerücht: Dragon's Dogma 2 läuft mit 30fps auf Konsolen

HQ

Es scheint, dass Dragon's Dogma 2 auf Konsolen nur 30 fps anstrebt. Dieses Gerücht stammt von einem angeblichen japanischen Insider, aber es ist erwähnenswert, dass sie in der Vergangenheit genau über Spiele berichtet haben.

Es gibt auch die Steam-Seite für das Spiel, die diese Theorie unterstützt, da wir sowohl in den empfohlenen als auch in den minimalen PC-Spezifikationen nur 30 FPS als angestrebte Bildrate sehen können. Nochmals, nehmen Sie dies vorerst mit Ihrem vorgeschriebenen Klumpen Salz, aber wenn sich herausstellt, dass dies wahr ist, wird es viele Spieler enttäuschen.

Leistung ist nicht alles, aber es fühlt sich so an, als wären wir von den Tagen der 30 FPS weit entfernt. Wir werden uns natürlich bis zur Veröffentlichung des Spiels am 22. März ein Urteil vorbehalten, aber wir hoffen, dass es einen anderen Modus gibt, mit dem wir mehr als 30 fps erreichen können.