Gerücht: Dragon's Dogma 2 läuft mit 30 FPS auf Konsolen

Es scheint, dass Spieler, die auf ein seidenweiches Spielerlebnis hoffen, wenn Dragon's Dogma 2 am 22. März erscheint, enttäuscht werden, zumindest wenn sie auf der Konsole spielen. Laut einem japanischen Insider (via PC_Focus) wird das Spiel nur mit 30 Bildern pro Sekunde laufen - während es auf dem PC hoffentlich höher laufen wird.

Eine andere Sache, die von der Community wahrscheinlich nicht gut aufgenommen wird, ist, dass Dragon's Dogma 2 in seinem aktuellen Zustand einen einzigen Speicherplatz haben soll (der sowohl für automatische als auch für manuelle Speicherungen verwendet wird), was ein immer seltener werdendes Feature aus einer vergangenen Ära ist, aber hauptsächlich in japanischen Rollenspielen zu finden ist.

Angenommen, die Informationen sind korrekt und Capcom ändert nichts, was hältst du von der Idee, Dragon's Dogma 2 in 30 Bildern pro Sekunde auf der Konsole zu spielen und nur einen einzigen Speicherplatz zu haben?