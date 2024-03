Gerücht: Dragon Age: Dreadwolf erscheint noch in diesem Jahr

HQ

Zehn Jahre sind seit der Veröffentlichung von Dragon Age: Inquisition vergangen und seitdem warten die Fans auf eine Fortsetzung. Wie lange sollten sie also warten müssen? Die Antwort auf diese Frage lautet anscheinend zehn Jahre, zumindest wenn man dem renommierten Journalisten Jeff Grubb Glauben schenken darf.

In Folge 339 seines Podcasts Game Mess sagt Grubb, dass "es dieses Jahr veröffentlicht wird" und dass Bioware "zuversichtlich" ist, dass dies passieren wird, nach dem, was er gehört hat. Dragon Age: Dreadwolf befindet sich seit 2015 in der Entwicklung und laut mehreren früheren Gerüchten war die Entwicklung mit Herausforderungen gespickt. Wenn man bedenkt, dass es neun Jahre her ist, seit die Produktion begonnen hat, scheint es wahrscheinlich, dass es auf dem Weg dorthin tatsächlich einige Probleme gegeben hat.

Geoff Keighley hat bereits bestätigt, dass das Summer Game Fest im Juni zurückkehren wird und Microsoft seinen Xbox Games Showcase etwa zur gleichen Zeit veranstalten wird, so dass man mit Sicherheit sagen kann, dass es viele Möglichkeiten gibt, die versprochene Gameplay-Enthüllung zu zeigen.

Wie sehr sehnst du dich auf ein neues Dragon Age ein Jahrzehnt später?