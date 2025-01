Gerücht: Doom: The Dark Ages kommt für Nintendo Switch 2

HQ

Das kommende Doom: The Dark Ages von Id Software entwickelt sich bereits zu einem blutrünstigen, schwertschwingenden Hit auf PlayStation 5, PC und Xbox Series S/X, dessen Veröffentlichung für den 15. Mai geplant ist. Doch nun machen Gerüchte die Runde, dass das mittelalterliche Chaos auch auf der mit Spannung erwarteten Nintendo Switch 2 landen könnte. Laut Insidern extas1s könnte die Next-Gen-Handheld-Konsole den neuen Doom-Teil begrüßen und in die blutgetränkten Fußstapfen ihrer Vorgänger treten. Während Bethesda und Microsoft noch nicht verraten haben, sind alle Augen auf die Nintendo Direct am 2. April gerichtet, um eine mögliche Enthüllung zu erhalten.

Möchten Sie Doom: The Dark Ages auf Ihrer Nintendo Switch 2 sehen?