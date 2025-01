Gerücht: Doom 64 bereitet sich auf eine neue Konsolengeneration vor

HQ

Fans von Doom 64 könnten bald einen höllischen Knaller aus der Vergangenheit vor sich haben. Ursprünglich 1997 exklusiv für das Nintendo 64 veröffentlicht, ist das Spiel seitdem auf mehreren Plattformen wieder aufgetaucht, darunter eine Veröffentlichung im Jahr 2020 für PlayStation 4 und Xbox One. Laut der ESRB-Website wurde nun eine Altersfreigabe fürDoom 64 die PlayStation 5 und Xbox Series X/S für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S eingereicht, was auf eine wahrscheinliche Wiederveröffentlichung der neuesten Konsolengeneration hindeutet.

Obwohl weder Bethesda noch Id Software sich offiziell dazu geäußert haben, sind solche Bewertungen in der Regel zuverlässige Indikatoren für bevorstehende Markteinführungen. Es ist ein bekanntes Muster in der Spieleindustrie – Titel werden selten neu bewertet, es sei denn, sie sind auf eine weitere Runde im Rampenlicht vorbereitet. Für langjährige Fans und neue Spieler könnte dies die perfekte Ausrede sein, um wieder in die dämonengefüllten Korridore dieses klassischen Shooters einzutauchen.

Freust du dich darauf, Doom 64 auf deiner Next-Gen-Konsole zu spielen?