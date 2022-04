Gerücht: DLC-Kämpfer aus dem Entertainment-Arc für Demon Slayer - The Hinokami Chronicles geplant

HQ

Cyberconnect2 und Sega sind offenbar dabei, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles einen ganzen Stapel neuer Figuren zur Verfügung zu stellen. Ryokutya2089 berichtet mit Verweis auf die aktuelle Ausgabe der wöchentlich erscheinenden "Shonen Jump", dass im Sommer sieben "neue", zahlungspflichtige Zusatzcharaktere für das Kampfspiel geplant sind. All diese Kämpferinnen und Kämpfer sind an den Entertainment-District-Arc angelehnt, der vor ein paar Monaten ausgestrahlt wurde (Band 9 bis 11 vom Manga):



Klangsäule Tengen Uzui

Dämon Daki

Dämon Gyutaro

eine neue Kampfform des Dämons Nezuko Kamado

eine neue Form von Tanjiro Kamado

eine neue Form von Zenitsu Agatsuma

eine neue Form von Inosuke Hashibira



Der Entertainment-Arc hat den Zuschauern des Anime dieses Jahr sehr gut gefallen und deshalb dürften die Neuzugänge vermutlich auch den Spielern des Kampfspiels einige Freude bereiten. Wie teuer das alles ist, ist noch nicht bekannt, da sich Sega hier in Europa noch nicht offiziell zu der Sache geäußert hat. Nach der Veröffentlichung von Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles hat das Game mehrere zusätzliche KämpferInnen nachgereicht bekommen, die Spieler auf allen aktuellen Plattformen kostenlos herunterladen können, wenn sie das Spiel besitzen.

