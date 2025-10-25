Gerücht: Disney wird die Originalversion von Star Wars: Eine neue Hoffnung in 4K veröffentlichen

HQ

Die Wahrheit ist, dass niemand wirklich glücklich war, als George Lucas seine aktualisierten Versionen der Original-Trilogie veröffentlichte. Plötzlich hatte Jabba the Hut ein völlig anderes Design, Han Solo hatte gelernt, im Sitzen zu springen, um Blasterschüssen auszuweichen, und Mos Eisley sah aus wie eine America's Got Talent-Show.

Die neuen Spezialeffekte, die er hinzufügte, kollidierten auch stark mit den Originalfilmen. Die Fans flehten ihn an, die Filme wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen, aber Lucas weigerte sich und sagte in einem Interview zu diesem Thema arrogant folgendes:

"Was für mich also wichtig ist, ist, wie die DVD-Version aussehen wird, denn das ist es, woran sich jeder erinnern wird. Die anderen Versionen verschwinden. Selbst die 35 Millionen Kassetten von Star Wars da draußen werden nicht länger als 30 oder 40 Jahre halten.

In hundert Jahren wird die einzige Version des Films, an die sich irgendjemand erinnern wird, die DVD-Version [der Special Edition] sein."

Aber es scheint, dass Lucas hier nicht das letzte Wort haben wird. Kotaku berichtet, dass mehrere Leaks von Videos und Bildern ihren Weg ins Internet gefunden haben, die von einer stark aufgefrischten Version des ursprünglichen Star Wars: Eine neue Hoffnung aus dem Jahr 1977 stammen. Darüber hinaus gibt es jede Menge Gerüchte, dass genau eine solche Version auf dem Weg ist. Und es kommt noch besser:

"Die durchgesickerten Informationen behaupten, dass diese Restaurierungen ordnungsgemäß durchgeführt werden, unter Verwendung von Original-Filmnegativen und mit dem Bemühen, die Körnung und Farbkorrektur zu erhalten. Dies scheint kein schnelles 4K-KI-Upgrade zu sein, wie wir es in den letzten Jahren gesehen haben."

Abgesehen von einer schlampigen Veröffentlichung im Jahr 2006 sind diese Versionen seit Mitte der 1990er Jahre nicht mehr erhältlich, und wir würden denken, dass viele Star Wars-Fans Disney dankbar wären, wenn sie die Filme - wenn auch nur Eine neue Hoffnung - wieder einführen würden, wie sie sein sollten (laut den Fans, das heißt... Lucas ist, wie wir wissen, der Meinung, dass die Musiknummern in Jabbas Palast und ein schreiender Darth Vader in Die Rückkehr der Jedi-Ritter die Filme wirklich aufwerten.

Obwohl es sich hierbei um unbestätigte Informationen handelt, wissen wir, dass Star Wars rechtzeitig zum 50-jährigen Jubiläum des Films im Jahr 1977 wieder in die Kinos kommen wird, und es scheint, dass wir die Originalversion sehen werden.

Was denkst du darüber und darüber, dass Lucas' Änderungen möglicherweise rückgängig gemacht werden?