Gerücht: Disney will, dass Dua Lipa Meg in Hercules spielt

In den letzten Jahren hat Disney mehrere alte Disney-Filme verfilmt. Dazu gehören Aladdin, The Little Mermaid und Beauty and the Beast. Lilo & Stich, Vaiana und Herkules kommen bald und jetzt haben sie begonnen, nach Schauspielern für Hercules zu suchen, zumindest wenn wir der oft vertrauenswürdigen Quelle DisInsider glauben dürfen, die behauptet, dass Disney an Dua Lipa in der Rolle von Hercules' Liebesinteresse Meg interessiert ist.

"Ich sage nicht, dass irgendjemand das als 100%ige Tatsache betrachten sollte, aber ein Name, den Disney gerade mag, ist Dua Lipa."

Bisher ist noch nichts Offizielles festgeschrieben und es wurde noch kein Premierentermin festgelegt. Mit anderen Worten, es wird lange dauern, bis wir etwas von dem Film sehen.