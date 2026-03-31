Gerücht: Disney ist daran interessiert, Epic Games zu kaufen

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Überraschend wenige größere Übernahmen scheinen in der Spielebranche wirklich erfolgreich zu sein. Allzu oft hören wir von Entlassungen oder, in den schlimmsten Fällen, Schließungen, wie etwa als Sony Bluepoint weniger als viereinhalb Jahre nach der Übernahme des hoch angesehenen Entwicklers gestrichen hat.

Aber das bedeutet nicht, dass die Giganten mit den großen Verpflichtungen fertig sind, und Puck News berichtet nun über einen potenziell bahnbrechenden Deal. Im Podcast The Town von Puck News-Mitbegründer Matthew Belloni sagt der Journalist Alex Heath:

"Ich weiß ganz genau, dass es Führungskräfte bei Disney gibt, die Epic kaufen wollen, und sie warten einfach auf diesen Moment. Es gibt andere, die das für eine schlechte Idee halten. Ich denke, wenn Epic jemals verkauft wird und sich entscheiden würde, ein unabhängiges Unternehmen zu sein, wäre Disney das natürlichste Zuhause dafür. Aus vielen Gründen. Für die Parkintegration: Kannst du dir einen Fortnite Park vorstellen, der Disney-IP in all die Open-World-Inhalte integriert, die sie bereits angekündigt haben, sowie Disneys neue Spielplattform? Das kann ich nachvollziehen, aber gleichzeitig muss man verstehen, dass Epic ein von Gründer kontrolliertes Unternehmen ist, das heißt, Tim Sweeney hat die volle stimmrechtliche Kontrolle über Aktien und kann einseitige Entscheidungen treffen. Es liegt wirklich an ihm. Wie wir gesehen haben, war er derjenige, der gegen die App Stores, gegen Apple und Google kämpfte, um diese zu öffnen. Es ist fast unlogisch, wenn man eine Firma wie Epic leitet, so etwas zu machen und sogar die Entlassung anerkennt wie "das hat uns gekostet". Diese Art von Denken wird Disney ein wenig auf Abstand halten."

Heat merkt später an, dass Fortnite in letzter Zeit etwas von seinem Glanz verloren hat, aber offensichtlich immer noch riesig ist und gut zu Disney passen würde, das auch die Kontrolle über Epics Unreal Engine übernehmen würde, eine Spiel-Engine, die sowohl für Spiele als auch für Filme verwendet werden könnte. Außerdem könnten Disney-Spiele im Epic Games Store ein großer Anziehungspunkt für die Leute sein.

Was denkst du, wäre Disney ein guter Besitzer von Epic?