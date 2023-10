Gerücht: Disney arbeitet an Live-Action-Remakes von "Die Eiskönigin", "Tangled" und "Die Prinzessin und der Frosch"

HQ

Ein neuer Bericht von The Disinsider hat behauptet, dass Disney derzeit Live-Action-Remakes von Frozen, Tangled, The Princess and the Frog und Tarzan (wieder...) entwickelt.

In dem Bericht heißt es: "Während es tonnenweise Gerüchte darüber gab, wen Disney als erste Wahl für diese Filme hat, haben uns Quellen gesagt, dass nichts davon wahr ist und diese sich noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befinden."

Wenn man bedenkt, dass Disney geneigt zu sein scheint, jede seiner animierten Produktionen in ein Live-Action-Format umzuwandeln, mit Plänen für Lilo & Stitch, Vaiana, Mufasa: The Lion King und Snow White and the Seven Dwarfs Da alles viel weiter fortgeschritten ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass es einige seiner neueren Projekte für die Live-Action-Behandlung als nächstes anzapfen wird.

Was Tarzan betrifft, so wäre dies eine frische Live-Action-Version der Geschichte, da The Legend of Tarzan erst 2016 debütierte.