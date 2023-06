Gerücht: Die Sims 5 könnte kostenlos spielbar sein

Die Sims 5 hat zum Start vielleicht ein Free-to-Entry-Modell, das es den Spielern ermöglicht, einen Teil des Spiels kostenlos zu genießen, aber dann müssen sie bereit sein, für Mikrotransaktionen zu bezahlen, um auf den Großteil der Inhalte zugreifen zu können.

Eine Stellenanzeige, die vom Twitter-Nutzer TheHenfordHen gefunden wurde, wirbt für eine Position als Head of Monetarization &; Marketplace, die an The Sims: Project Rene arbeitet. Es zeigt an, dass das Spiel eine Free-to-Enter-Route einschlagen wird.

Im Wesentlichen bedeutet dies, dass Sie möglicherweise keinen Eintrittspreis zahlen, aber Sie werden zahlen, wenn Sie das volle Spielerlebnis haben möchten, da Mikrotransaktionen weit verbreitet sein werden. Wir würden gerne sagen, dass wir schockiert sind, aber wenn man die Vergangenheit von EA bedenkt, überrascht uns das kein bisschen.