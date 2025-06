Gerücht: Die Prototype-Serie kommt zurück

HQ

Während sich Activision Blizzard heutzutage wie eine Art Call of Duty-Fabrik anfühlt, boten sie vor 15 bis 20 Jahren eine größere Auswahl an Spielen. Ein Beispiel dafür war die Prototype-Serie von Radical Entertainment, die am besten als etwas böseres Crackdown oder Berüchtigt beschrieben werden kann.

Leider war Prototype 2 aus dem Jahr 2012 kein Erfolg und Radical Entertainment musste sich damit begnügen, stattdessen ein Hilfsentwickler für Call of Duty zu werden. Jetzt wurden wir jedoch darauf aufmerksam gemacht (danke ComicBook.com), dass die Serie zurückkehren könnte. Das alles geht auf einen Reddit-Post vor einigen Monaten zurück, in dem es hieß, dass Activision unter anderem Fokusgruppentests für Prototype 3 durchgeführt hat.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war es nur eine von vielen verrückten Gerüchten, aber jetzt wissen wir, dass der Beitrag auch genaue Informationen über Call of Duty: Black Ops 7 enthielt, lange bevor es vor einer Woche offiziell angekündigt wurde, komplett mit Details darüber, wann es stattfindet und wie es abläuft. Jetzt, da wir wissen, dass dieser Teil korrekt war, sind vielleicht auch die Informationen über Prototyp 3 wahr?

Leider können wir Ihnen den ursprünglichen Beitrag nicht zeigen, der verdächtigerweise entfernt wurde, was nur die Theorie verstärkt, dass er Informationen enthielt, die noch nicht enthüllt werden sollten.

Microsoft besitzt jetzt Activision Blizzard, und Gaming-Chef Phil Spencer hat zuvor gesagt, dass er die Spielegeschichte des Unternehmens erkunden möchte. Ob diese Pläne auch Prototyp 3 beinhalten, wissen wir nicht, aber die Chancen scheinen gestiegen zu sein.