Gerücht: Die Pokémon, die in Scarlet und Violets DLC zurückkehren, sind online durchgesickert

Neben den DLCs für Pokémon Scharlachrot und Violett und den Geschichten, auf die sie uns mitnehmen würden, wurde uns auch gesagt, dass einige unserer Lieblings-Pokémon aus älteren Generationen endlich ihren Weg nach Paldea finden würden.

Neben denen, die bereits im Pokémon-Geschenke-Showcase angekündigt wurden, hat ein bekannter Dataminer namens mattyoukhana_ entdeckt, dass der neue Patch für Pokémon Scharlachrot und Violett eine Reihe versteckter Pokédex-Einträge für Taschenmonster entfernt hat, die derzeit nicht im Spiel sind.

Insgesamt gibt es 223 Pokémon in einer von mattyoukhana_ zusammengestellten Liste, die sehr gut die Pokémon bilden könnten, die wir in den DLCs des Spiels erhalten, die später in diesem Jahr veröffentlicht werden. Wenn man bedenkt, dass die DLC-Ergänzungen von Pokemon Sword and Shield durch eine ähnliche Entfernung versteckter Pokédex-Einträge entdeckt wurden, könnte es sein, dass wir bereits wissen, welche Kreaturen zurückkommen.

Selbst mit satten 223 Pokémon, die zurückkehren, werden immer noch Hunderte aus der 9. Generation von Pokémon-Spielen fehlen, etwas, das Fans seit dem Umzug auf Switch als einen großen Kritikpunkt in der Serie empfunden haben.