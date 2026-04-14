Gerücht: Die PlayStation-6-Launch-Welle wird aus zwei Konsolen und einem Handheld bestehen

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Ob nächstes Jahr, das Jahr darauf oder noch später – irgendwann werden wir mit der nächsten Konsolengeneration vertraut gemacht. Xbox hat Project Helix präsentiert, aber Sony bleibt ziemlich zurückhaltend, was die PlayStation 6 angeht. Das hat allerdings nicht verhindert, dass überall Gerüchte über die Konsole auftauchen, und die neuesten Gerüchte im Internet deuten darauf hin, dass wir als Teil der PS6-Generation nicht nur eine, nicht zwei, sondern drei neue Hardware bekommen haben.

Laut YouTuber und Leaker Moore's Law is Dead (danke,

GamesRadar+), wird die PlayStation-6-Startreihe aus einer teureren, leistungsstärkeren Konsole mit dem angeblichen Orion-Chipsatz, einer weiteren mit dem weniger leistungsfähigen Canis-Chipsatz und einem Handheld, der ebenfalls Canis nutzt, bestehen.

Während Nintendo mit der Switch 2 viel Geld macht, Xbox mit der ASUS ROG Xbox Ally ins Handheld-Gaming einsteigt und Steam mit seinem Steam Deck weiterhin erfolgreich ist, scheint es unvermeidlich, dass Sony einen Handheld entwickelt, der nicht nur PS5-Spiele streamt, sondern auch seine Titel direkt vom Gerät selbst abspielen kann. Das deutet darauf hin, dass die nächste Konsolengeneration ganz anders sein wird, da es so aussieht, als würden wir Maschinen wahrscheinlich genauso nach Erschwinglichkeit und Portabilität wie nach Leistung beurteilen. Dies könnte einen völlig anderen Spielebereich schaffen, was weiter darauf hindeutet, dass das Zeitalter der traditionellen Konsolen bald zu Ende geht. Allerdings ist das im Moment natürlich nur Spekulation. Denken Sie daran, Sony hat noch nichts offiziell über die PlayStation 6 bestätigt, daher sollten wir hier unsere empfohlene, ordentliche Vorsicht nehmen.