Gerücht: Die physische Veröffentlichung von Indiana Jones and the Great Circle auf PS5 erfordert weiterhin eine Online-Verbindung

Noch bevor Indiana Jones and the Great Circle letztes Jahr für PC und Xbox veröffentlicht wurde, kündigte Microsoft an, dass es auch für PlayStation 5 erscheinen würde, und sagte, dass es in der ersten Jahreshälfte erscheinen würde. Und jetzt scheint es fast soweit zu sein. Laut dem zuverlässigen Leaker Billbil-kun wird das Veröffentlichungsdatum am Montag - also heute - bekannt gegeben.

Aber... Das ist noch nicht alles, was er über das Spiel zu sagen hatte, er ging auch auf die physische Veröffentlichung ein, die anscheinend eines von einer wachsenden Anzahl von Spielen auf der Festplatte sein wird, die nicht von selbst funktionieren. Sie benötigen eine Internetverbindung, und Billbil-kun erklärt:

"Um die am häufigsten gestellte Frage zu beantworten: Sowohl die Standard- als auch die Premium-Edition von Indiana Jones and the Great Circle enthalten eine PS5-Disc. JEDOCH ist weiterhin eine Internetverbindung erforderlich, um das Spiel und seine Inhalte herunterzuladen."

Bisher ist es nur ein Gerücht, aber Billbil-kun behauptet, die Metadaten zu haben, um es zu beweisen. Hoffentlich werden wir im Laufe des Tages mehr erfahren. Was halten Sie von den immer häufiger werdenden physischen Editionen, die im Wesentlichen sowieso digital sind, weil sie nicht von selbst funktionieren?