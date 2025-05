Gerücht: Die nächste Xbox wird Windows-basiert sein

HQ

Anfang letzten Jahres begann Microsoft, über seine nächste Xbox zu sprechen, und Xbox-Chefin Sarah Bond schien etwas Großes zu versprechen, als sie sagte, dass sich das Unternehmen darauf konzentriert, "den größten technischen Sprung zu liefern, den Sie je in einer Hardware-Generation gesehen haben".

Es ist offensichtlich ein Statement des Engagements, das Xbox-Spieler nicht vergessen haben, aber was genau können wir erwarten? Jetzt hat sich der oft zuverlässige Leaker und Insider eXtas1s eingeschaltet und uns erzählt, was er von seinen Quellen weiß, und es ist ziemlich verblüffendes Zeug. Er sagt, dass die nächste Xbox auf Windows basieren wird und anscheinend Unterstützung sowohl für Epic Games Store als auch für Steam (zusätzlich zu Microsoft Store ) integriert hat, sodass Sie in dem Geschäft einkaufen können, das Sie bevorzugen und die besten Preise haben.

Die Xbox wird sich in den Menüs immer noch wie eine Konsole verhalten und aussehen, da Microsoft an einem Äquivalent zu Steam Big Picture arbeitet, das sowohl für PC- als auch für Xbox-Spiele verwendet werden können sollte. Darüber hinaus wird Abwärtskompatibilität für Ihre alten Spiele angeboten, obwohl über die Spiele, die heute funktionieren, hinaus keine Unterstützung mehr hinzugefügt wird.

Game Pass wird auch weiterhin ein wichtiger Aspekt sein, und es sind weitere Stufen geplant, darunter eine begehrte Cloud-Stufe, die es einem ermöglicht, alles über die Cloud zu spielen, aber auch eine Stufe mit Werbung (die somit als günstiger angenommen wird).

Was ein solches Gerät kosten würde, sei dahingestellt. Wie wir wissen, ist der Preis für Hardware erheblich gestiegen, aber wenn es sich um einen traditionelleren PC handelt, der sich in einer Konsolenhülle versteckt, eröffnet dies die Möglichkeit, dass Microsoft sowohl mehr als auch weniger leistungsstarke Versionen herausbringt, wobei erstere in der Lage sind, aufs Ganze zu gehen.

Was halten Sie von dieser Strategie, vorausgesetzt, sie ist richtig?