Gerücht: Die nächste Nintendo Direct findet am 12. September statt

Während der Kater von der Gamescom und dem jüngsten von Masahiro Sakurai geführten Direct Mini über Kirby Air Riders immer noch anhält, hat Nintendo für dieses Jahr 2025 immer noch ein großes Spiel geplant, für das noch kein Veröffentlichungsdatum festgelegt wurde. Wir beziehen uns natürlich auf Metroid Prime 4: Beyond, und jetzt sieht es so aus, als hätte jemand herausgefunden, wann wir ein Veröffentlichungsdatum für Samus Arans neues Abenteuer bekommen werden.

Das alles stammt vom Insider-Account SwitchForce, der eine kryptische Nachricht auf X gepostet hat, dass die nächste Nintendo Direct am 12. September stattfinden wird. Denken Sie daran, dass dieser Account, obwohl er neu ist, auch das richtige Datum des letzten Nintendo Direct hat und seine aktuelle Zuverlässigkeit hoch ist.

Wenn das stimmt, wird Nintendo die offizielle Ankündigung möglicherweise erst 24-48 Stunden vorher bekannt geben, also bleiben Sie ab der zweiten Septemberwoche dran, um zu sehen, ob wir ein neues digitales Event von Nintendo und möglicherweise Neuigkeiten über Metroid Prime 4: Beyond erhalten. Wenn du es kaum erwarten kannst, mehr über das Spiel zu erfahren, schau dir unsere ersten Eindrücke an, nachdem du es beim Nintendo Switch 2-Launch-Event gespielt hast.