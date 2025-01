Gerücht: Die mysteriöse C-Taste auf den Switch 2 Joy-Cons ist ein Online-Feature

HQ

Es fühlt sich so an, als wüssten wir mehr über die Switch 2 als nicht nach einem stetigen Strom von Leaks in den letzten zwei Jahren oder so. Es wird gemunkelt, dass es morgen an der Zeit ist, die Konsole zum ersten Mal zu sehen, und davor haben noch mehr Informationen ihren Weg ins Internet gefunden.

Diesmal geht es um die C-Taste, die zuvor auf den neuen Joy-Cons der Konsole zu finden war. Die Leute haben über seine Funktion spekuliert, aber jetzt haben Data-Miner auf Reddit die Frage scheinbar gelöst und entdeckt, dass C für "Campus" steht. Anscheinend dient der Button dazu, mit anderen online zu kommunizieren und so eine Art Gruppe zu erstellen, die mit bis zu zwölf anderen Switch Online-Spielern geteilt werden kann.

In den Gruppen könnt ihr dann chatten, euch gegenseitig Bilder schicken und sogar Leuten helfen, die nicht weiterkommen, indem ihr Spiel vorübergehend übernommen wird.

Das ist zwar noch nicht bestätigt, aber es klingt auf jeden Fall nach genau der Art von Lösungen und Funktionen, die Nintendo verwenden könnte - und hoffentlich müssen wir nicht lange warten, um herauszufinden, ob es wahr ist.