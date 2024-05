Gerücht: Die Koalition hilft Obsidian Entertainment, Avowed besser aussehen zu lassen

HQ

Avowed wurde letztes Jahr während der Nicht-E3 richtig gezeigt, mit vielen Gameplays und Informationen, die verrieten, dass es ein ziemlich schickes Abenteuer zu werden schien, das 2024 veröffentlicht werden sollte.

Und es scheint, dass das der Fall sein wird, aber es scheint, dass wir unsere Erwartungen an die Grafik erhöhen können. Der Gears of War-Entwickler The Coalition soll - über Windows Central-Editor Jez Corden - Obsidian Entertainment dabei geholfen haben, ihre Spiel-Engine auf die Unreal Engine 5.3 umzustellen, was natürlich ein gutes Zeichen ist.

The Coalition sind extrem erfahrene Grafiker und hoffentlich können ihr Fachwissen und die neueste Version der Spiel-Engine von Epic zu einem spürbaren Schub gegenüber dem führen, was wir letztes Jahr gesehen haben. Erwarten Sie, dass Avowed während des Xbox Games Showcase am 9. Juni gezeigt wird, so dass wir bereits in zwölf Tagen wissen werden, was der Wechsel der Grafik-Engine im wirklichen Leben bedeutet.