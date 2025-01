Gerücht: Die Fantastic Four werden in Staffel 1 zu Marvel Rivals stoßen Durchgesickertes Bild zeigt, wie ikonische Helden Anfang Januar in die Action einsteigen.

HQ Marvel-Fans haben Grund zum Feiern, denn die erste Staffel von Marvel Rivals rückt näher und bringt eine der beliebtesten Superheldenfamilien ins Spiel. Der Free-to-Play-Titel, der auf Plattformen wie PC, Steam Deck, PS5 und Xbox Series X|S Wellen geschlagen hat, bereitet sich auf ein großes Update vor. Zu den erwarteten Neuzugängen gehören keine Geringeren als die Fantastic Four, die laut einem kürzlich veröffentlichten Leak bald ihr Debüt im Spiel geben werden. Ein Schnappschuss aus einer chinesischen App zeigt Reed Richards (Mr. Fantastic), Sue Storm (Invisible Woman), Johnny Storm (Human Torch) und Ben Grimm (The Thing), die neben dem Roboter HERBIE auf einem fliegenden Auto fahren. Dies ist das erste Mal, dass Fans einen Blick auf das Design von Invisible Woman für Marvel Rivals werfen. Frühere Leaks hatten bereits das Aussehen der anderen Mitglieder angeteasert, aber diese Bestätigung hat für viel Aufregung gesorgt. Diese neuen Charaktere, die zwischen dem 10. und 11. Januar erscheinen sollen, sind Teil einer umfassenderen Erweiterung, die aufregende Events und Herausforderungen umfasst. Marvel Rivals ist bekannt für sein dynamisches Gameplay und eine Mischung aus klassischen Comic-Looks mit einzigartigen Kräften. Erwartet Sue Storms Energieschild und Unsichtbarkeit, die in ihren Fähigkeiten eine wichtige Rolle spielen werden. Fans können sich auch auf einen skurrilen neuen Skin für Doctor Strange freuen, der in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt hat. Bist du bereit, dich mit den Fantastic Four in Marvel Rivals zusammenzutun?