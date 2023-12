Gerücht: Die ersten drei God of War-Titel werden neu gemastert

HQ

Nachdem Sony kürzlich das Buch zu God of War: Ragnarök mit einem überraschenden kostenlosen Roguelike-DLC abgeschlossen hat, sind nun Gerüchte aufgetaucht, dass die ursprüngliche Trilogie für PS5 neu gemastert wird.

Das Gerücht stammt von Nick Baker von XboxEra, der enthüllt hat, dass ein Remaster der ersten drei God of War -Titel "stattfinden könnte"

Im Rahmen des "The 4th Annual Grubbsmas Shpeshaltacular" sagte er den Hörern des XboxEra-Podcasts: "Ich bin seit langem eine Person, die sich über die Richtung beklagt hat, in die God of War gegangen ist, und habe mich nach den Hack-and-Slash-OG-Spielen God of War gesehnt; Ich liebe sie einfach so sehr."

Baker erwähnte in dem Interview auch, dass er sich nicht sicher sei, ob es sich bei den Titeln um direkte Portierungen oder um Remaster handeln würde. Er ist sich außerdem nicht sicher, ob die Kollektion 2024 oder 2025 auf den Markt kommen wird, schien aber zuversichtlich zu sein, dass eine in Arbeit ist.

Wie alle Gerüchte ist auch dieses mit Vorsicht zu genießen. Die ersten beiden God of War Spiele wurden auf der PS3 neu gemastert, aber das war schon 2010, so dass ein neues Upgrade auf moderne Hardware gerne willkommen wäre.

Danke, GGRecon.