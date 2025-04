Gerücht: Die Dateigröße und die genaue Veröffentlichungszeit von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sind durchgesickert

HQ

Was auf dem Weg ist, das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Spieleindustrie zu werden, könnte plötzlich in wenigen Stunden auftauchen. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered hat nicht nur seinen vollständigen Namen und unzählige Screenshots und offizielle Artworks durchgesickert, wir haben jetzt noch mehr Hinweise darauf, dass der Schatten-Drop von Virtuos und Bethesda im Laufe des heutigen Tages, um 17:00 Uhr BST/18:00 Uhr MESZ, erscheinen wird.

Was aber auch durchgesickert zu sein scheint, ist die genaue Größe des Spiels auf dem PC. Laut dem X0X_LEAK Konto auf X belegt The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 120,97 GB lokalen Speicherplatz. Sollte sich dies als wahr erweisen (das Spiel wurde noch nicht einmal offiziell von Microsoft enthüllt), wäre dies der größte Sprung beim Speicherplatz seit Beginn der Aufzeichnungen. Zum Vergleich: Die Dateigröße des ursprünglichen The Elder Scrolls IV: Oblivion betrug 4,6 GB. Es ist klar, dass die neue Technologie, die wir in den Screenshots gesehen haben, mehr Platz benötigt (und wenn sie auch alle zusätzlichen Inhalte des Spiels enthält), und anhand ihrer Größe können wir ziemlich sicher bestätigen, dass sie auf der Unreal Engine 5 basiert.

Im Moment bleibt nur noch abzuwarten, ob das Spiel heute endlich erscheinen wird, den Preis und die Plattformen, auf denen es erscheinen wird.

Freust du dich darauf, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered zu spielen?