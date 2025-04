Gerücht: Die Ankündigung von Persona 4 Golden Remake könnte unmittelbar bevorstehen

HQ

Atlus steht derzeit an der Spitze der JRPG-Entwickler. Nach einem wirklich fulminanten Jahr 2024 mit drei großen Veröffentlichungen, darunter das neue Metaphor: Refantazio, sowie neue Versionen von Shin Megami Tensei V: Vengeance und Persona 3 Reload (plus dem DLC The Answer), scheint es für den japanischen Riesen kein Halten mehr zu geben, und alle Augen sind darauf gerichtet, was sie als nächstes anbieten werden.

Und vielleicht haben wir schon einen ersten Vorgeschmack darauf, was kommen wird, denn anscheinend wurde die P4RE.JP Webdomain, die Atlus gehört und vermutlich für ein mögliches Persona 4-Remake reserviert ist, intern aktualisiert, obwohl sie im Moment eine Fehlermeldung zurückgibt und laut Persona Central nicht angezeigt werden kann.

In der Vergangenheit haben Änderungen wie diese auf den Domains von Atlus dazu geführt, dass die offizielle Spielankündigung innerhalb weniger Tage erfolgte, so dass es wahrscheinlich ist, dass wir, wenn bei der Enthüllung ein ähnlicher Zeitplan eingehalten wird, nächste Woche die offizielle Ankündigung einer neuen Version des PS2-JRPGs von 2008 haben werden.

Persona 4, und insbesondere seine vollständige, remasterte Version Persona 4 Golden, wird von vielen als die beste Geschichte der Persona-Franchise angesehen, auch wenn Persona 5 Royal nach wie vor die beliebteste ist und sie der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Nach dem Erfolg von Persona 3 Reload im letzten Jahr haben wir keinen Zweifel daran, dass Fans des Genres über diese vermeintliche Ankündigung mehr als erfreut sein werden.

Und vergessen wir nicht, in die Zukunft zu blicken, denn Persona 6 zeichnet sich schon seit Jahren ab...