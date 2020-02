Gerücht: Deuten frische Bilder auf Rockstar-Webseite neues Spiel an?

Rockstar Games ist dafür bekannt ist, dass sie ihre Geheimnisse ziemlich gut vor Leaks schützen, obwohl uns Gerüchte und spekulative Theorien über den Entwickler mit einer gewissen Regelmäßigkeit erreichen. Diese Nachricht fällt definitiv in diese Kategorie, da wir im Grunde nur melden können, dass der Entwickler zwei Bilder auf seiner Homepage aktualisiert hat. Trotzdem glaubt das Internet, dort ganz bestimmt Hinweise auf ein zukünftiges Projekt zu finden.

Auf dem ersten Blick haben die beiden Bilder nicht viel miteinander zu tun. Eines zeigt ein rotes Rockstar-Logo mit verschiedenen Symbolen, das andere eine mechanoide Goldfigur, die sich an das Logo des Entwicklers schmiegt (und Champagner!). Auf einem der Bilder sehen wir den folgenden Text:

"Killing dreams. - Träume töten.

Murdering hope. - Hoffnung töten.

Fighting the righteous. - Bekämpfe die Gerechten.

Bullying the weak. - Schikaniere die Schwachen.

Why don't you tell me what went wrong? - Warum sagst du mir nicht, was schief gelaufen ist?"

Darüber hinaus enthält eines der Bilder eine merkwürdige Reihenfolge mit Rockstar-Logos, die durch Sterne und Quadrate voneinander getrennt werden: "RRRRR ** R * RR RRRR".

Sagt ihr uns, was wir uns da ansehen. Habt ihr eine Vermutung?